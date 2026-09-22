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МОСИНФОРМ

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Вторая осенняя магнитная буря ожидается на Земле 24 сентября

Вторая осенняя магнитная буря ожидается на Земле 24 сентября

Вторая за эту осень магнитная буря может произойти на Земле в четверг, 24 сентября. Такой прогноз опубликован в Телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

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