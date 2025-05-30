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test mazurok

1 подписчик
❗️ В Крыму на трассе «Таврида» иномарка съехала в кювет и врезалась в столб

❗️ В Крыму на трассе «Таврида» иномарка съехала в кювет и врезалась в столб: есть пострадавшая Авария с легковым автомобилем Skoda произошла на съезде с трассы в село Новый Мир Симферопольского района.

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