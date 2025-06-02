Альтернативный способ декорирования участка

Земля на садовом участке тоже нуждается в украшении и может быть декорирована различными способами: декоративным газоном, украшением садовых дорожек плиткой, либо мозаикой, а также и декоративной отсыпка.
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