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В Севастополе продают подводную лодку

В Севастополе продают подводную лодку

В Севастополе продают подводную лодку – за 150 млн рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление появилось на популярной торговой площадке всего 2 дня назад и вызвало большой интерес – его уже посмотрели 12 тысяч человек.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Приколько были выделены денежные средства Но ! Музеем не сделали а продать после восстановление за счет государственных средств, лучший способ обезналичить и по карманом🤦‍♂️👍🇷🇺
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9 час.

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