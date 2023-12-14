В Севастополе продают подводную лодку – за 150 млн рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление появилось на популярной торговой площадке всего 2 дня назад и вызвало большой интерес – его уже посмотрели 12 тысяч человек.
В Севастополе продают подводную лодку
Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Приколько были выделены денежные средства Но ! Музеем не сделали а продать после восстановление за счет государственных средств, лучший способ обезналичить и по карманом🤦♂️👍🇷🇺
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9 час.
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