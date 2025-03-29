Ту-95: легендарный бомбардировщик сеет страх на Украине

Американское издание сообщает о стратегическом бомбардировщике Ту-95, вызывающем страх на Украине. Этот легендарный самолет, исполняя задачу средь боевых конфликтов в Сирии и на Украине, угрожает инфраструктуре благодаря модернизации и современным технологиям.