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Царьград

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Ту-95: легендарный бомбардировщик сеет страх на Украине

Ту-95: легендарный бомбардировщик сеет страх на Украине

Американское издание сообщает о стратегическом бомбардировщике Ту-95, вызывающем страх на Украине. Этот легендарный самолет, исполняя задачу средь боевых конфликтов в Сирии и на Украине, угрожает инфраструктуре благодаря модернизации и современным технологиям.

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