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Одесситы шокированы прибытием французских военных

Одесситы шокированы прибытием французских военных

Одесситы шокированы прибытием французских военных Юлия СоколоваАрмии каких только западных стран не пытались удержаться в Одессе.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Мочить их в их сортирах, везде, где только возможно!!
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21 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Нам некогда. Надо ковыряться в носу.
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20 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Уникальное географическое расположение города остается фактором повышенного интереса к району сил военного альянса&quot; ......... вот только насчет уникальности города в военном положении не надо. ВОВ это четко доказала Одесса как военный объект принимается только в совокупности с полуостровом иначе рейды Одесского порта превращаются в учебный полигон для ракетных атак. Думаю что всему свое время, 300-400 француззских гусей положение на фронте не спасут, не спасет и 3000. Устараивать базу НАТО на территории в настоящее время может только артель плотно укомплектованных военных &quot;стратегов&quot;.....Хотя Байденутые могут.....
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18 час.

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