Одесситы шокированы прибытием французских военных

Дмитрий Гурин

"Уникальное географическое расположение города остается фактором повышенного интереса к району сил военного альянса" ......... вот только насчет уникальности города в военном положении не надо. ВОВ это четко доказала Одесса как военный объект принимается только в совокупности с полуостровом иначе рейды Одесского порта превращаются в учебный полигон для ракетных атак. Думаю что всему свое время, 300-400 француззских гусей положение на фронте не спасут, не спасет и 3000. Устараивать базу НАТО на территории в настоящее время может только артель плотно укомплектованных военных "стратегов".....Хотя Байденутые могут.....