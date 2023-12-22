Индейцы навахо встревожились планами США по тратам на внешнюю помощь

Исполнительный директор представительства резервации Навахо-Нейшен в Вашингтоне Джастин Ахастин заявил, что индейцы крупнейшего в США племени навахо обеспокоены стремлением американских властей тратить миллиарды долларов на поддержку других государств.
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