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Индейцы навахо встревожились планами США по тратам на внешнюю помощь

Индейцы навахо встревожились планами США по тратам на внешнюю помощь

Исполнительный директор представительства резервации Навахо-Нейшен в Вашингтоне Джастин Ахастин заявил, что индейцы крупнейшего в США племени навахо обеспокоены стремлением американских властей тратить миллиарды долларов на поддержку других государств.

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