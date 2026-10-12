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Молжаниновские вести

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Собянин сообщил, как развивались магистральные маршруты Москвы за десять лет

Сергей Собянин отметил десятилетие магистральных маршрутов наземного транспорта Москвы, основой которых стало регулярное движение с минимальными интервалами.

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