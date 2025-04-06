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Царьград

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Атомный ледокол "Якутия" отправился в арктический порт Мурманск

Атомный ледокол "Якутия" отправился в арктический порт Мурманск

Атомный ледокол "Якутия", четвёртый в линейке проекта 22220, покинул Балтийский завод и отправился в порт Мурманск.

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