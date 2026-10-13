Диана Панченко: Пять миллионов украинцев выбрали Россию, и они правы

Политический ультиматум уже поставлен перед окружением президента Украины? Почему украинская элита до сих пор считает, что ей все должны? Как аллегория с «Вием» объясняет природу украинской трагедии? И почему предупреждения о красных линиях для России были проигнорированы? Телеведущая Диана Панченко ответила на вопросы зрителей и читателей.
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