Стало известно, когда первые пациенты начнут получать вакцину от рака

Разрешение на применение онковакцины, согласно предварительному плану, будет получено в августе, а в сентябре первые пациенты начнут получать лечение данным препаратом, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.