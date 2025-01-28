Курские чиновники незаконно получили ₽805 млн на оборонных контрактах

Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова незаконно получили 805 млн рублей при заключении контрактов на строительство оборонных сооружений в регионе, передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.