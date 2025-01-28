Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Хохлы развели очередного дурочка.«Ъ»: ФСБ предотвр...
  • Eduard
    Им и так платили не за правду,аза сказки!На Украине девять...
  • Владимир Фурцев
    В коробке стоит фильтр для очистки масла- вот и меняйте его.Автоэксперт Бахар...

Курские чиновники незаконно получили ₽805 млн на оборонных контрактах

Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова незаконно получили 805 млн рублей при заключении контрактов на строительство оборонных сооружений в регионе, передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх