Курские чиновники незаконно получили ₽805 млн на оборонных контрактах

Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова незаконно получили 805 млн рублей при заключении контрактов на строительство оборонных сооружений в регионе, передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.
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