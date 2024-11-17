Си Цзиньпин: Китай выступает за переговоры и охлаждение в украинском вопросе

Пекин выступает за переговоры и охлаждение ситуации в украинском вопросе. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС, информирует ТАСС.
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