Си Цзиньпин: Китай выступает за переговоры и охлаждение в украинском вопросе

Пекин выступает за переговоры и охлаждение ситуации в украинском вопросе. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС, информирует ТАСС.