Умер бывший ведущий "Вестей", со скандалом покинувший программу. Сам он рассказывал, что его отстранили "за плохой характер".
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