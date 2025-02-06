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Цена вопроса: по дну Черного моря хотят провести газопровод в Абхазию

Цена вопроса: по дну Черного моря хотят провести газопровод в Абхазию

Цена вопроса: по дну Черного моря хотят провести газопровод в АбхазиюПроект газопровода в Абхазию по дну Черного моря реализовать реально, если договориться с Россией о поддержке, считает известный абхазский политик Бадра Гунба.

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