Что за посты про мужскую гигиену и почему такой скандал в ЖЖ и на Пикабу?

" Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок.... а нечистым трубочистам стыд и срам..." Это аксиома! Это не обсуждается, а исполняется безропотно и регулярно всю жизнь. И любой неподмытый агностик будет доказывать это побитым телом в мужском коллективе и презрением и неприятием в женском, "женихи" они только в собственных глазах, а двуспальное ложе им не стелют. Вот и кипит их недоразум возмущенный.

Н

НС

насчёт мытья абсолютно везде, стрижки ногтей, отсутствия запаха - согласен. Полностью. Сам следую неукоснительно. Однако брить там - не буду. И у женщин - тоже не приветствую бритые лобки. Достаточно чтобы у женщины выглядело аккуратно, не вылезало из трусиков по бокам. Не более того. Мужчине что касаемо бритья необходимо брить только усы и бороду(для тех кто их не носит), в остальных местах даже нехорошо, пидораснёй отдаёт . Если чисто вымылся то никакого запаха нет.