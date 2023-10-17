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Что за посты про мужскую гигиену и почему такой скандал в ЖЖ и на Пикабу?

Что за посты про мужскую гигиену и почему такой скандал в ЖЖ и на Пикабу?

Как человек, интересующийся, что там новенького в блогосфере, не могла не удивиться грандиозному скандалу, который разразился на двух площадках: в ЖЖ и на Пикабу.

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Комментарии
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И
Ира
&quot; Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок.... а нечистым трубочистам стыд и срам...&quot; Это аксиома!  Это не обсуждается, а исполняется безропотно и регулярно всю жизнь. И любой неподмытый агностик будет доказывать это побитым телом в мужском коллективе и презрением и неприятием в женском, &quot;женихи&quot; они только в собственных  глазах, а двуспальное ложе  им не стелют. Вот и кипит их недоразум возмущенный.
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23 час.
М
ММ
&quot;Мужик должен быть могуч, вонюч и волосат&quot;,- устарело??
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22 час.
Н
НС
насчёт мытья абсолютно везде, стрижки ногтей, отсутствия запаха - согласен. Полностью. Сам следую неукоснительно. Однако брить там - не буду. И у женщин - тоже не приветствую бритые лобки. Достаточно чтобы у женщины выглядело аккуратно, не вылезало из трусиков по бокам. Не более того. Мужчине что касаемо бритья необходимо брить только усы и бороду(для тех кто их не носит), в остальных местах даже нехорошо, пидораснёй отдаёт . Если чисто вымылся то никакого запаха нет.
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10 час.

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