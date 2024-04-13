Космические силы США планируют провести первые военные учения на орбите

В последние годы некоторые крупные державы, среди которых США и Россия, намекают, пусть и не открыто, о своих намерениях использовать космос в военных целях и пытаются всячески нарастить «космическую мощь».
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