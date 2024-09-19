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«Мы никого не обижаем»: Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с Украиной

«Мы никого не обижаем»: Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с Украиной

Глава Белоруссии сделал крайне двусмысленное, заявление на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным. «Мы никого не обижаем.

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Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
Можно вывезти человека из деревни, но деревню из человека никогда. Как была у него крестьянская хитрожопая натура, так и осталась.
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5 час.
сергей шмельков
мы без него войну не выиграем
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3 час.
лл
лина любимцева
Лукашенко чокнулся? Что он говорит и вытворяет? Миролюбец хренов.... А много стульев, глядишь не усмотрит,  из какого стула гвоздь острым концом вылезет...
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2 час.

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