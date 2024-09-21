Кирилл Стрельников Вероятно, спецоперация по массовому превращению бытовой электроники в оружие террора должна была восстановить реноме израильской разведки "Моссад", побледневшее из-за неспособности предотвратить кровавую атаку боевиков "Хамас" 7 октября 2023 года, а также создать управленческий хаос в рядах "Хезболлы" перед планируемой войсковой операцией ЦАХАЛ в Ливане.
Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров
Комментарии
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AP
Andrej Popp
??? А про внутренних МРАЗЕЙ-торгашей забыли ? Они-же как гнали контрабанду, так и будут гнать. А наши *О, дешевая халява* ?! Берем ! И будут продавать молодежи, которую эти устройства и будут убивать и калечить.
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15 час.
Сергей Безон
Может лучше перепроверять бытовую технику? А то у нас пока плохо с нею. ЦБ не даёт развиваться экономике.
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12 час.
Олег Самойлов
Неужели? а из "братских" стран социализма НИЧЕГО НЕ получал СССР?
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9 час.
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