Страна и люди
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Страна и люди

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Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров

Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров

Кирилл Стрельников Вероятно, спецоперация по массовому превращению бытовой электроники в оружие террора должна была восстановить реноме израильской разведки "Моссад", побледневшее из-за неспособности предотвратить кровавую атаку боевиков "Хамас" 7 октября 2023 года, а также создать управленческий хаос в рядах "Хезболлы" перед планируемой войсковой операцией ЦАХАЛ в Ливане.

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
??? А про внутренних МРАЗЕЙ-торгашей забыли ? Они-же как гнали контрабанду, так и будут гнать. А наши *О, дешевая халява* ?! Берем ! И будут продавать молодежи, которую эти устройства и будут убивать и калечить.
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Может лучше перепроверять бытовую технику? А то у нас пока плохо с нею. ЦБ не даёт развиваться экономике.
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12 час.
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