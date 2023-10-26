Зимбабве изо всех сил пытается сдержать распространение вспышки холеры, а правительство объявляет о мерах на фоне опасений повторения вспышки 2008 года , которая спровоцировала « чрезвычайную ситуацию в стране ».
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