БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как готовили убийство генерала Москалика. Всё внимание на автомобиль, который перепродали трижды

Как готовили убийство генерала Москалика. Всё внимание на автомобиль, который перепродали трижды

Утром 25 апреля в Балашихе прогремел взрыв. Взлетел на воздух Volkswagen, припаркованный во дворе многоэтажки.

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