В библиотеке на Саратовской пройдет вечер памяти

2 мая в 14:00 Библиотека №113 приглашает жителей района Текстильщики на вечер-встречу. День Победы – это день победы наших воинов, это день памяти о тех днях, когда наш народ героически сражался с фашистскими оккупантами за независимость родной страны.
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