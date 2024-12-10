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Театр Ермоловой переосмыслил легендарную «Сильву»

Театр Ермоловой переосмыслил легендарную «Сильву»

С 12 декабря по 7 января на сцене театра Ермоловой — премьера оперетты «Сильва». Яркий и эмоциональный музыкальный спектакль, созданный вдали от классических канонов, был задуман Андреем Лобановым ещё в прошлом столетии, но свою реализацию нашёл только в сентябре этого года благодаря труду художественного руководителя Олега Меньшикова и режиссёра Василия Козаря.

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