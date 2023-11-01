ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Отгремели всем известные события в Дагестане. Скажу пару слов.
"Запад снова проверяет Россию". Пару слов о событиях в Дагестане
Комментарии
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Sergey Ivanov
Меня нисколько не удивила эта статья. Даже несмотря на ее запредельную глупость. Так уж устроен русский человек, что любую неприятность он списывает на происки врагов. Вот и в Дагестане, оказывается, ЦРУ поработало! Сами- то дагестанцы- народ доверчивый. Это америкосы им мозги запудрили! Вот уничтожим США- и сразу всем в России станет хорошо! Может, хватит уже этих глупостей? Народ- не стадо баранов. И если это стадо двинулось громить евреев- значит, была в народе социальная почва для того, чтобы найти врага- и разделаться с ним. Нет, конечно, провокаторы были. И очень может быть, что они и состоят на службе десятка иностранных разведок. Вот только американцы- народ практичный и свои семена бросают только на хорошо подготовленную почву. А вот с почвой как раз постаралась наша власть. Ликвидировав государственную идеологию, она оставила в умах людей пустоту. И эта пустота начала заполняться всякой грязью. Вот на этой почве и расцвел русский антисемитизм. Нет, он присутствовал в народе всегда. Но он никогда не поднимался на государственный уровень, оставаясь примитивной идеологией неумного и недалекого обывателя. Сейчас ситуация изменилась. Власть наглядно показала народу свою внутреннюю идейную пустоту. Кто- то скажет, что я сгущаю краски?- тогда почитайте комментарии в интернете, ну хотя бы вот здесь же, на МирТесен- и вы сами поразитесь, сколько ненависти, беспричинной злобы накопилось в народе. И лучший выход для этой злобы- это именно антисемитизм! Это ведь так безопасно- направить накопившуюся злобу на народ, который заведомо не сможет себя защитить. Этим приемом пользовалась власть при царе- батюшке. Читали о «черных сотнях» и еврейских погромах? Собственно, этим приемом- направить ненависть народа в безопасное для себя русло- пользовалась любая европейская власть при любых экономических или политических трудностях. Вот был такой руководитель крупной и казалось бы цивилизованной европейской страны- Адольф Гитлер. Так вот, он под эту задачу подвел целую теоретическую базу, а истребление «неполноценных народов» поставил на промышленные рельсы. Зато на любой вопрос у него был готов ответ: -Во всем виноваты евреи! Нисколько не удивлюсь, если окажется, что те самые провокаторы (которые безусловно были!) получают зарплату не в ЦРУ, а от местных властей. Дагестан переживает не лучшие времена, как, впрочем, и сама Россия. Нищета, высокая безработица, отсутствие социальных лифтов, отсутствие ясных ориентиров в обществе- все это хорошо унавоженная почва, на которой и прорастают сорняки антисемитизма- или, в общем случае, семена теорий о собственной исключительности- и неполноценности соседей (яркий пример- самая братская из всех братьев Украина). А вот вам другой пример: Проблема с мигрантами. Мы в России смеемся над Германией, которая по глупости и безволию властей впустила к себе миллионы арабов- но почему- то сами повторяем европейский путь! А ведь ситуация в некоторых районах России уже близка к критической! А теперь представьте ситуацию: Какой- то провокатор, вместо того, чтобы крикнуть «Бей евреев, спасай Дагестан!» крикнет «Бей русских!». И тогда вся эта толпа двинется уже не в аэропорт, а в город. Будет вламываться в дома, будут выбрасывать русских из окна... И это не мои фантазии! Ведь было уже! Все это мы видели в таком братском Таджикистане. Было это и в Чечне. Ну, Чечню нам удалось купить. Но на всех наших «братьев» у России денег не хватит! Ну, а когда эта толпа мусульман, озверевшая, потерявшая человеческий облик, двинется на Москву- к ней с восторгом присоединятся толпы братьев по вере- мигрантов, которых наша власть так любит. И тогда русские вдруг с ужасом осознают, что для мусульманина его собрат по вере ближе, чем сосед- русский! Так может быть, прежде чем показывать пальцем на ЦРУ с пентагоном, стоит сначала обернуться на себя? И вот тогда власть с удивлением осознает, что никакая религия неспособна удержать Россию от распада, потому что религии и придумывались именно для того, чтобы разобщить народы и натравить их друг на друга. Есть только одна идея, способная сплотить такие разные народы России в единое государство: Это идея социализма и социальной справедливости. А антисемитизм тихо уползет туда, откуда вылез: на коммунальную кухню.
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1 д.
Андрей Павлов
Не раз уже писал - многонациональное и многоконфессиональное государство может сохраняться только при наличии общей цели. Самая простая цель - наличие общего врага. Сейчас такая цель есть - война с Западом. А когда победим? Все межнациональные и межконфессиональные проблемы сразу выплывут, поскольку общей цели не будет. Такую цель задаёт идеология. Янкесы знали, что делали, когда писали нам конституцию, запретив в ней идеологию. СССР развалился, когда расшатали его идеологию "Вперёд к победе коммунизма". РИ развалилась, когда расшатали ее идеологию "Православие, самодержавие, народность". Когда победим в СВО, Западу не надо будет ничего расшатывать, ибо нЕчего расшатывать. Достаточно будет подкидывать врагов в нужные места в нужное время. События в Дагестане, да и ситуация с мигрантами, показали, что "процесс пошел".
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1 д.
Регина Толстоброва
Взрослые дядьки, знают какая обстановка везде, но пошли побуянить и громить евреев. Все это закономерно. Так и должно было случиться. Из случившегося надо делать вывод и наказать всех, а то русский мужик не перекрестится, пока гром не грянет.
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1 д.
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