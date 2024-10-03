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Израиль эту войну не вывезет

Израиль эту войну не вывезет

Более того, он её уже проиграл. Произошло, это   в тот момент, когда Египет перекрыл границу с Газой и наотрез отказался впускать 2,5 млн палестинцев без еды, без работы, без крыши, но с политической и военной радикальной исламистской организацией ХАМАС, когда-то созданной Массадом в содружестве с МI-6.

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Комментарии
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Алексей Тан
Против любой ЗАРАЗЫ, со временем появляется... противоядие, защита... а потом и просто иммунитет... Так что и с Сионизмом и их носителем... будет покончено.... как это было сделано с чёрной ОСПОЙ,... МЕНИНГИТОМ... и &quot;ИСПАНКОЙ&quot;.
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3 час.
Катерина
Война - это  всегда  плохо.  И  я  не  очень  люблю злорадствовать...  Но  всё  же...  Как  там  наши   БЕГУНКИ-пацифисты и  прочие  бродячие  артисты и  шуты?
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3 час.

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