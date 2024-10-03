Более того, он её уже проиграл. Произошло, это в тот момент, когда Египет перекрыл границу с Газой и наотрез отказался впускать 2,5 млн палестинцев без еды, без работы, без крыши, но с политической и военной радикальной исламистской организацией ХАМАС, когда-то созданной Массадом в содружестве с МI-6.
Израиль эту войну не вывезет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Против любой ЗАРАЗЫ, со временем появляется... противоядие, защита... а потом и просто иммунитет... Так что и с Сионизмом и их носителем... будет покончено.... как это было сделано с чёрной ОСПОЙ,... МЕНИНГИТОМ... и "ИСПАНКОЙ".
Ответить
3 час.
Катерина
Война - это всегда плохо. И я не очень люблю злорадствовать... Но всё же... Как там наши БЕГУНКИ-пацифисты и прочие бродячие артисты и шуты?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии