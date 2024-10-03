Израиль эту войну не вывезет

Более того, он её уже проиграл. Произошло, это в тот момент, когда Египет перекрыл границу с Газой и наотрез отказался впускать 2,5 млн палестинцев без еды, без работы, без крыши, но с политической и военной радикальной исламистской организацией ХАМАС, когда-то созданной Массадом в содружестве с МI-6.