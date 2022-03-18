Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Под вывеской "Закон, порядок, государство" вещает откровенный провокатор, вечно нагнетающий нервозную обстановку в на...До 20 тысяч рубле...
  • Garry
    Не надо тут пиздить своим ребятам.....До 20 тысяч рубле...
  • Владимир Грачев
    Стоит всех, кто сочиняет разного рода пасквили на Россию, ВС РФ, кроме штрафа, принуждать через суд к обшественным ра...Житель Владимирск...

Житель Мордовии, обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, предстанет перед судом

Житель Мордовии, обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, предстанет перед судом

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх