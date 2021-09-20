Правильно, не рисовать же на поздравлениях F-35

Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями трёх советско-российских истребителей Су-27 взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.
Южное командование Министерства обороны США поздравило американские Военно-воздушные силы с 73-летием, опубликовав изображение с очертаниями трёх советско-российских истребителей Су-27 взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.
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