Родители уссурийских учеников позавтракали в столовой школы № 25

Меню на всю неделю проверили родители учащихся школы № 25 Уссурийска. В школьной столовой сегодня, 22 марта, прошла дегустация в рамках проекта "Родители — гости школьной столовой".
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- В главной базе Северного флота прошла акция в поддержку российских военнослужащих
Свежие комментарии