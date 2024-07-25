BI: в Польше ожидают наплыва украинцев из-за ударов ВС России по инфраструктуре

Глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский заявил, что стране грозит новая волна беженцев с Украины из-за последствий российских ударов по украинской энергоинфраструктуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии