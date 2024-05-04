Эра Гермеса: оккультные истоки современности

В поисках древней духовной мудрости человечество часто возвращается к своим истокам. Традиции, зародившиеся тысячелетия назад на землях Средиземноморья, Ближнего Востока и Европы, сформировали основу того, что мы сегодня называем “оккультным”.
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