Израиль заявил об ударе по Сирии в ответ на поражение дроном школы Эйлата

Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии. Такое решение ЦАХАЛ принял в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата в направлении города Эйлат, сообщила пресс-служба вооруженных сил в Telegram-канале.
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