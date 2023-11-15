Действиями группировки войск «Центр»: в ВС РФ заявили о поражении штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие из группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии поразили позиции штурмовых групп бригады специального назначения «Азов»* на Краснолиманском направлении, заявили в ВС РФ.
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