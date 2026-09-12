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Копеечка - Объявления Донбасса

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2х комнатная квартира 46кв.м квартал Комарова Жовтневий район в Луганске - 3 600 000 руб

2х комнатная квартира 46кв.м квартал Комарова Жовтневий район в Луганске - 3 600 000 руб

Продается 2х комнатная квартира кв. Комарова с автономным отоплением. 2 этаж из 5. Балкон застеклен.

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