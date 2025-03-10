Священник рассказал, сколько времени нельзя есть перед особой литургией

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Особое богослужение Великого поста – литургию преждеосвященных даров – могут проводить в храмах вечером, но, как и перед "обычной", утренней литургией, нельзя есть минимум шесть часов, если человек собирается причащаться, рассказал РИА Новости настоятель храма святой … .