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Суды за наследство, новый избранник и успехи дочери: как живёт вдова Александра Абдулова

Суды за наследство, новый избранник и успехи дочери: как живёт вдова Александра Абдулова

После ухода из жизни народного артиста РСФСР Александра Абдулова его молодая вдова Юлия осталась с восьмимесячной дочерью Евгенией и сложным комплексом нерешённых имущественных вопросов.

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