GHOST OF TSUSHIMA Режиссёрская версия✅Steam✅Офлайн✅

https://irongamers.ru/sale/key/4379000 - Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт STEAM с игрой Ghost of Tsushima DIRECTOR´S CUT для игры в оффлайн режиме Аккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игру ☘️ Вход в аккаунт производится без участия продавца, если на аккаунте включена защита Steam Guard, то код для входа в аккаунт получаете автоматически, без скачивания дополнительных программ; После покупки вы сразу получите: Login:Password от аккаунта steam с игрой Ghost of Tsushima DIRECTOR´S CUT Инструкция по активации игры: 1.