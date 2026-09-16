9-летний игрок в Minecraft потратил на рекламу своего YouTube-канала 118 000 долларов. С корпоративной кредитной карты отца

Отец всё узнал через три недели 9-летний автор канала Mighty Mike Plays, создающий контент по игре Minecraft, потратил более 100 000 долларов с кредитной корпоративной карты отца на развитие своего канала.
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