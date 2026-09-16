iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

9-летний игрок в Minecraft потратил на рекламу своего YouTube-канала 118 000 долларов. С корпоративной кредитной карты отца

9-летний игрок в Minecraft потратил на рекламу своего YouTube-канала 118 000 долларов. С корпоративной кредитной карты отца

Отец всё узнал через три недели 9-летний автор канала Mighty Mike Plays, создающий контент по игре Minecraft, потратил более 100 000 долларов с кредитной корпоративной карты отца на развитие своего канала.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым