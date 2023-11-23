На 90 миллионов тенге оштрафовали застройщиков в Актау

По информации прокуратуры Мангистауской области, несмотря на суды и штрафы, на фоне строительного бума в Актау отдельные застройщики ведут строительно-монтажные работы без получения разрешительной документации.
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