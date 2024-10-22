Губернатор провел встречу с ветеранами СВО, на которой обсуждались меры по поддержке и реинтеграции бойцов в гражданскую жизнь

Губернатор Валерий Лимаренко провел встречу с активистами Сахалинской областной общественной организации ветеранов Вооруженных Сил, на которой обсудили меры поддержки бойцов и членов их семей, обеспечение технической реабилитации и социальных гарантий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии