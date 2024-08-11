Летевший из Варшавы в Нью-Йорк самолет вернулся из-за сообщения о бомбе

Политика как она есть

Самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы в международный аэропорт Ньюарк Либерти в 24 км от Нью-Йорка, был вынужден вернуться в польскую столицу из-за ложного сообщения о бомбе на борту.