Летевший из Варшавы в Нью-Йорк самолет вернулся из-за сообщения о бомбе

Самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы в международный аэропорт Ньюарк Либерти в 24 км от Нью-Йорка, был вынужден вернуться в польскую столицу из-за ложного сообщения о бомбе на борту.
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