Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    "Другая Украина" проснулась. Сон был долгим и глубоким. Можно сказать даже, летаргическим. Пожелаем ей успехов в ООН....«Другая Украина» ...
  • ВераВерная
    Наши - это наши, российские. Потери хохлов- это здорово, конечно, ну а про своих сказать, не судьба? Людмила, то что ...Названы фигуранты...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    НАШИ - это ЧЬИ? Наши, русские не прячутся за закрытым аккаунтом. Хотя это для малолеток, да и то...они могут.... Тепе...Названы фигуранты...

Летевший из Варшавы в Нью-Йорк самолет вернулся из-за сообщения о бомбе

Летевший из Варшавы в Нью-Йорк самолет вернулся из-за сообщения о бомбе

Самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы в международный аэропорт Ньюарк Либерти в 24 км от Нью-Йорка, был вынужден вернуться в польскую столицу из-за ложного сообщения о бомбе на борту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх