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Глушаков об отстранении России: «Будет замечательно вернуться к европейским турнирам. Не знаю, скучают ли без нас, но результаты неплохие были»

– Не так давно президент РФС Александр Дюков сказал, что есть надежда на возвращение нашего футбола на международную арену в 2025 году.

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