«В нашей семье я абьюзер»: молодая жена взяла Прилучного под каблук

Девушка умело манипулирует артистом Павел Прилучный и Зепюр Брутян Соцсети Звезда «Мажора» Павел Прилучный и его 27-летняя супруга Зепюр Брутян не так давно стали родителями и демонстрируют в своих соцсетях полную идиллию.