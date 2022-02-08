Справедливый доступ к вакцинам как приоритет мирового сообщества

Содружество наций и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписали меморандум о взаимопонимании, в котором обязались укреплять сотрудничество по широкому ряду вопросов общественного здравоохранения, имеющих особое значение для государств – членов Содружества и их правительств, в частности в таких областях, как борьба с пандемией COVID-19, справедливое распределение вакцин, достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения и развитие устойчивых систем здравоохранения.