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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Маслакова: «Очень сильно боялась марафона, переживала, не спала всю ночь. Попала в два завала, сильно упала, задача была – доехать»

Лыжница Елизавета Маслакова победила в гонке классическим стилем на 50 км в Сыктывкаре, Дарья Канева стала второй, Татьяна Сорина – третьей.

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