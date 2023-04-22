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Рогозин: СВО показала, что наступил новый этап военно-технической революции, который некоторые российские генералы «прошляпили»

Рогозин: СВО показала, что наступил новый этап военно-технической революции, который некоторые российские генералы «прошляпили»

Спецоперация Москвы на Украине продемонстрировала, что наступил новый этап военно-технической революции, который некоторые российские генералы «прошляпили».

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