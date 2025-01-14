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Царьград

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Вот вам и повод для развития конфликта России и НАТО. Внимательно читайте 5-ую статью

Вот вам и повод для развития конфликта России и НАТО. Внимательно читайте 5-ую статью

НАТО обсуждает контроль судов в нейтральных водах Балтики. На Украине уже расписали сценарий будущего конфликта.

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