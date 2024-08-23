Востоковед: миссия Моди благородна, но Зеленский ничего не решает в вопросе мира

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает за мирные переговоры по Украине, его миссия благородна, но, встречаясь с Владимиром Зеленским, он говорит с человеком, который нелегитимен и ничего не решает, отметила в беседе с RT Евгения Ванина, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН.