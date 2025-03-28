Экосистемный подход: древние комары расскажут о катастрофах и изменении климата

Ученые проследили климатические изменения в Восточной Сибири за последние примерно 2 тыс. лет по анализу древней пыльцы, планктона, останков насекомых в донных отложениях озера Заповедное в Красноярском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии