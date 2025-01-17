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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Федерации бадминтона России о нейтральном статусе: «Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну. Получается, нужно жить за границей?»

– Прежде всего, как у вас обстоит дело с допуском до международных соревнований? Помню новости, что россиян допустили в нейтральном статусе.

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