Искусственный интеллект приходит в цех

«Росатом» активно входит в сферу промышленного искусственного интеллекта. Именно в этой области нас ждет много интересного, уверены в госкорпорацииУ технологий искусственного интеллекта в промышленности есть своя специфика: они помогают решать не абстрактные, а абсолютно конкретные, четко формулируемые задачи.